Denis Dosio, al capolinea la storia con Emy Buono: parla l’ex Pupa

Da quanto emerso nelle ultime ore, è giunta al termina la love-story tra Denis Dosio ed Emy Buono. Ad annunciarlo è stata l’ex Pupa, svelando anche i motivi che hanno portato alla rottura tra i due ragazzi.

“Se tornerei con lui? Sì, anche adesso” – Dopo l’esperienza a La Pupa e il Secchione, programma che ha visto nascere il loro amore, sembrava che la storia tra Denis ed Emy stesse procedendo a gonfie vele. Qualcosa, però, è andato storto. I due, infatti, si sono detti addio, ad annunciarlo è stata la Buono.

Intervistata a ThePipolGossip, il portale di Gabriele Parpiglia, l’ex Pupa ha ufficializzato la fine della sua relazione con l’ex volto del GF Vip. La ragazza ha così rivelato:

“Purtroppo tra me e Denis Dosio è finita. Te lo dico con le lacrime agli occhi. La verità è che siamo due orgogliosi del cavolo, che non fanno altro che sfidarsi a vicenda tutto il giorno. È una guerra, non ci fidiamo abbastanza”.

Spiegando il motivo che ha portato alla rottura, Emy ha parlato di un viaggio a Parigi che lei e Dosio avevano in programma. Un tentativo, quello della breve vacanza, di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore. Tra i due, però, c’è stata l’ennesima discussione che ha spinto Denis a non partire più:

“Diciamo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un viaggio a Parigi. Ti spiego: avevo regalato il biglietto di volo a Denis per andarci insieme. Aveva accettato, ed ero entusiasta di ricominciare il nostro rapporto da quella città che rappresenta l’amore sotto molti aspetti. La mia speranza, attraverso quel viaggio, era proprio quella di mettere un punto definitivo ai litigi.

Qualche settimana prima della partenza noi ci ritroviamo nuovamente a litigare per gelosia, e qualche giorno prima lui mi manda un vocale su whatsapp e mi dice: “Non verrò a Parigi, ho trovato un nuovo business e avrò nuovi impegni. Non vengo, ma ti rimborso i soldi che hai speso”. In quel momento volevo morire.

Io ho scelto di andarci ugualmente, e ho regalato il biglietto di viaggio a una mia fan che mi segue da sempre su Instagram. Ovviamente non mi sono fatta rimborsare da lui, ma l’unica cosa che mi è rimasta ancora adesso è il dolore. Sto malissimo”.

Nel concludere la breve intervista, Emy ha ammesso che tornerebbe insieme a Denis Dosio: “Piango tutto il giorno. Se tornerei con lui? Sì, anche adesso. A prescindere da tutto, lui è come me. Uguale a me. Non è un cattivo ragazzo, e io lo amo ancora tanto. Mi fa malissimo l’idea di averlo perso per sempre”.