Denis Dosio, interessato a Franceska Pepe: “Rispecchia molto il mio prototipo di ragazza”

Dopo la sua squalifica al Grande Fratello Vip, è tornato a parlare di sé Denis Dosio. In una recente intervista il ragazzo ha voluto parlare della sua avventura nel reality, rivelando un qualcosa di inaspettato. Sembrerebbe, infatti, che Denis sia rimasto colpito da una ex gieffina, conosciuta proprio all’interno della casa. Di chi si tratta?

“Rispecchia molto il mio prototipo di ragazza” – Ha lasciato sorpresi la breve avventura all’interno del reality, finita bruscamente per via dell’espulsione. Il ragazzo ha infatti bestemmiato durante a notte, andando così contro al regolamento del GF. Non è affatto passata inosservata la maturità dimostrata da Dosio davanti alla decisione del programma, ribadendo più volte le sue scuse.

In una recentemente intervista a Super Guida TV, l’influencer ha deciso di raccontare la sua esperienza all’interno del reality. Tra le sue tante dichiarazioni, a stupire è stata quella riguardante un’altra ex concorrente: Franceska Pepe. La ragazza è stata spesso sotto al centro dei riflettori per delle accese discussioni con alcuni degli inquilini della casa.

“Franceska rispecchia molto il mio prototipo di ragazza”, ha così esordito l’ex gieffino. Proseguendo, il ragazzo ha spiegato che all’inizio non aveva cercato di instaurare un rapporto con la Pepe per via di ciò che accadeva in casa. Durante la seconda settimana dal loro ingresso, qualcosa è cambiato.

“Nella seconda settimana mi sono ricreduto perché ho notato che si era fatta coinvolgere di più dal gruppo e che stava cambiando atteggiamento. Ammetto che mi stavo avvicinando a lei e che stavo iniziando a prendere in considerazione l’idea che potesse nascere qualcosa, anche magari a livello di amicizia. Esteticamente è una bella ragazza e mi sarebbe piaciuto conoscerla di più”, ha così spiegato il ragazzo. La sua rivelazione ha ovviamente lasciato sorpresi in molti. Ora, però, sono in tanti a sperare che nasca del tenero tra lui e la sua ex compagna d’avventura.