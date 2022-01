Denis Zakaria, il Gladbach fissa il prezzo per la cessione a Gennaio

Zakaria, centrocampista dei tedeschi del Gladbach, potrebbe muoversi già a Gennaio. Il calciatore andrà in scadenza a Giugno

Denis Zakaria ingolosisce mezza Europa. Il centrocampista della nazionale Svizzera e del Gladbach è seguito in Premier (Manchester United su tutte) e da squadre spagnole.

Il ragazzo ha estimatori anche in Italia, con Inter, Juventus e Roma con le ultime due estremamente interessate già da subito e che cercano disperatamente rinforzi.

Il calciatore è in scadenza a Giugno 2022, dunque potrebbe venir preso a zero. Il Borussia, stando a quanto riportato dalla Spagna, nelle ultime ore ha aperto però alla cessione nel mercato di Gennaio.

I tedeschi sparano alto

Per cedere il talento Svizzero il Gladbach avrebbe fissato a 30 milioni di euro il prezzo del cartellino. Cifra che sembra proibitiva per i club Italiani e folle per chiunque voglia interessarsi al calciatore. Le qualità di Zakaria sono note, ma pagare 30 milioni di euro per un giocatore in scadenza tra 6 mesi risulta come un eccesso.

È possibile dunque che Zakaria rimanga almeno fino a quest’Estate in Germania, con Juventus e Roma ad attendere per farlo firmare. Salvo colpi di scena, visto che dall’Inghilterra non si farebbero problemi a pagare la cifra richiesta dal Borussia.

Zakaria si è reso protagonista in questo inizio di stagione con due gol e un assist in sedici apparizioni. Un bottino di tutto rispetto, visto che è abituato a ricoprire ruoli più difensivi, come il mediano o addirittura il centrale arretrato. Ora a 25 anni, classe ’96, il giocatore vuole fare il grande salto. Chi si assicurerà le sue prestazioni?