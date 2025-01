Denuncia di Sophie Codegoni: Alessandro Basciano si difende e racconta la sua versione

Alessandro Basciano torna a parlare delle accuse rivoltegli da Sophie Codegoni, al centro di una vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione mediatica. La denuncia da parte dell’influencer per stalking e molestie emotive ha sollevato un acceso dibattito, e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti nel podcast Corona On Air, condotto da Fabrizio Corona.

Le accuse e la difesa di Basciano

Secondo Basciano, gran parte delle dichiarazioni di Sophie non corrisponderebbero alla realtà. Il dj sostiene che solo il 20% degli eventi descritti dalla sua ex compagna sarebbe effettivamente accaduto, ma in circostanze e modalità diverse da quelle raccontate. Durante l’intervista, ha dichiarato di non rappresentare alcun pericolo per Sophie o per la loro figlia, Celine, e ha aggiunto che negli ultimi tempi gli sarebbe stato impedito di vedere la bambina.

Tra le rivelazioni, Basciano ha fatto riferimento a un episodio in cui Sophie, subito dopo il suo arresto, avrebbe condiviso sui social immagini spensierate. Inoltre, ha affermato che anche la madre dell’influencer avrebbe sostenuto la figlia, arrivando, secondo quanto riferito, a chiedere a un gruppo di persone di aggredirlo.

Accuse di tradimento e tensioni familiari

Basciano ha accusato Sophie di averlo tradito in passato con Francesco Facchinetti, suo ex manager, senza però fornire ulteriori dettagli ma sostenendo di avere prove di quanto afferma. Il dj ha anche rivelato che una madre, frequentatrice della scuola di sua figlia, avrebbe segnalato che Celine non sarebbe stata più accompagnata a scuola per motivi non legati agli impegni lavorativi di Sophie.

Un processo imminente

Mentre Basciano espone pubblicamente le sue ragioni, Sophie Codegoni ha scelto di mantenere il silenzio, continuando a condividere momenti della sua vita quotidiana sui social. La vicenda sarà esaminata in tribunale, con la prima udienza fissata per il 21 gennaio 2025. Sarà il giudice a determinare il futuro dell’ex coppia, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove i due si erano innamorati e avevano iniziato la loro relazione.