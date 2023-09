Denzel Dumfries cambia le carte in tavola con l’Inter

Nonostante le occasionali voci sul suo futuro, il fantastico terzino ha il pieno appoggio di Simone Inzaghi ai finalisti della Champions League 2022-2023

L’Inter è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione nella massima serie mondiale. Senza andare oltre, è stata in grado di regnare supremamente sia in Supercoppa che in Coppa d’Italia. Inoltre, è arrivata a un soffio dal battere il Manchester City nella finale di Champions League (a Istanbul).

Ora, in concomitanza con la sessione di martedì, c’è un membro specifico della squadra che è al centro dell’attenzione. Si tratta di Denzel Dumfries (27), più volte corteggiato dalle potenze della Premier League. Tuttavia, la sua destinazione (salvo sorprese) è quella dei nerazzurri.

Una sicurezza assoluta sulla fascia destra

Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di Libero, il tecnico Simone Inzaghi è entusiasta delle prestazioni superlative del suo difensore. Un’ala che è diventata padrona della fascia destra dell’Inter, una squadra che sogna in grande in Europa e in Serie A.

Al momento il suo contratto è valido fino alla metà del 2025, mentre il suo valore di mercato è di 28 milioni di euro (dati Transfermarkt). Internazionale con l’Olanda, l’olandese spera di assaggiare lo scudetto con la squadra lombarda. Insomma, Dumfries è intoccabile per Inzaghi.

Intanto il giocatore dal ritiro dell’Olanda ha detto: “Io cerco di essere importante, ma sono particolarmente orgoglioso della prestazione della squadra. Avevamo detto che dovevamo iniziare bene. Quando vai sotto così presto e poi riesci a trasformare la situazione in una vittoria vuol dire che hai carattere e spirito combattivo, sono molto orgoglioso.Abbiamo sei punti, ora dobbiamo qualificarci per gli Europei. L’anno scorso il mio inizio non è stato così buono. Volevo iniziare la stagione in modo diverso e diventare più costante, questo è il mio obiettivo“.