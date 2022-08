Depay e il mancato trasferimento alla Juventus, ecco perché è saltato

Memphis Depay era pronto a trasferirsi in bianconero, ma la Juventus alla fine ha deciso di puntare forte su Arek Milik

Era tutto fatto, si aspettava solo la rescissione di contratto, invece i bianconeri hanno deciso di far saltare la trattativa per Memphis Depay. Il calciatore olandese era pronto a vestirsi di bianconero e sposare il progetto Juventus, con i piemontesi che però hanno preferito puntare su Arkadiusz Milik.

Accordo da 3.5 milioni di euro con il polacco, contro i circa 7.5 compresi bonus dell’olandese. La trattativa è saltata per diverse situazioni, ma ora il giocatore potrebbe comunque andar via dal Barcellona.

Depay-Juventus, perché non si è trasferito?

Dietro al mancato arrivo di Depay alla Juventus c’è la richiesta più alta da parte dell’olandese per lo stipendio. Infatti, l’ex Lione avrebbe chiesto – forte dell’interesse dalla Premier League – oltre 9 milioni di euro ai bianconeri che avrebbero detto immediatamente no.

Ora per lui si prospetta comunque l’addio alla Spagna, con Newcastle e Manchester United pronte a ricoprirlo d’oro. Nedved aveva confermato la trattativa, a ridosso della partita con l Sampdoria: : “Può giocare sia al posto di Vlahovic sia al suo fianco e abbiamo guardato anche lui ovviamente, perché è in uscita dal Barcellona”. La Juventus chiude l’ultimo colpo in attacco, intanto, con Arkadiusz Milik che appare essere l’attaccante giusto per sostituire eventualmente Dusan Vlahovic. Il polacco viene da un ottimo anno e mezzo in Francia, dove con il Marsiglia ha collezionato 55 presenze, condite da 30 gol e 3 assist. Un bottino che di certo non passa inosservato.