Depay fuori dal Barcellona, la Juventus ci pensa

Memphis Depay potrebbe finir fuori dal progetto blaugrana, visto anche che la società sembra intenzionata a puntare su Salah

Il Barcellona subirà un rinnovo quest’estate. Alcuni giocatori non rientrano più nel progetto tecnico e dunque potrebbero risultare come una ghiotta opportunità. Se Ousmane Dembele sembra possa rinnovare, Umtiti e Depay sono vicini ai saluti. L’olandese è quello più sicuro della partenza, visti anche i tanti estimatori sul mercato.

In Italia ci sarebbero Milan, Napoli, Inter e Juventus con però all’estero Lione e Tottenham più vicine al giocatore. I londinesi sembrerebbero essere in pole, ma in Serie A ci sarebbe la Juventus prontissima al sorpasso. Il calciatore olandese potrebbe venir via ad un prezzo di saldo, considerando anche il ruolo non propriamente di primo rilievo in blaugrana.

Salah spinge fuori Depay

Salah sembrerebbe essere colui che potrebbe aiutare le contendenti ad accaparrarsi il calciatore ex Manchester United e Lione. L’egiziano ex Roma sarebbe ai saluti con il Liverpool e il Barcellona vorrebbe puntare fortissimo su di lui, per cominciare un nuovo ciclo.

Sono varie le dichiarazioni del giocatore durante la stagione, in cui apre fortemente anche alla possibilità di un addio. Il rinnovo con gli inglesi sembra essere lontanissimo e la scadenza di contratto nel 2023 favorisce la concorrenza. Stando a voci d’oltremanica, anche la Juventus sarebbe sul calciatore. E’ più probabile, però, che Agnelli e la dirigenza si “accontentino” di Memphis Depay. L’egiziano costerebbe troppo a bilancio e la possibilità di rilanciare l’olandese intriga e non poco. Specialmente perché ha caratteristiche simili a Paulo Dybala, che è in uscita proprio dai bianconeri.