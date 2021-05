Depay: “Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati”. La Juve sfida il Barça

Memphis Depay lascerà il Lione a giugno. L’attaccante olandese è in scadenza di contratto e si libererà a costo zero, fattore che rischia di scatenare una vera e propria asta di mercato.

Sulle tracce del centravanti al momento ci sono Juventus e Barcellona, pronte a darsi battaglia. Nel frattempo Depay in un’intervista rilasciata a L’Equipe ha parlato del suo futuro:

“Dovrò dimostrare ai tre o quattro più grandi club europei che posso fare lo stesso con loro. Questo è il mio obiettivo. Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati.

Dove sarà, non lo so ancora, non è ancora chiaro, ma questo è il mio obiettivo. E se le persone non mi considerano in quel livello, c’è un problema: so che posso farne parte e lo mostro anche in nazionale.

Il prossimo club? Voglio mostrare le mie qualità nel più grande club possibile, nel più grande campionato possibile. Sono pronto a fare un passo. Barcellona? So del loro interesse, ma ci sono anche altri club”.