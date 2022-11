Derby d’italia nel calciomercato: occhio a Cuadrado

Con 245 incontri ufficiali disputati, il derby d’Italia si tratta della gara più volte giocatasi nel panorama calcistico italiano. E stasera sarà la numero 246: l’Inter, in netta ripresa rispetto all’inizio di stagione disastroso, affronterà una Juventus in piena crisi di risultati, di gioco e piena di infortuni. Per questo motivo la partita di stasera rappresenta un crocevia stagionale importante per le squadre.

Il derby d’Italia non si è giocato solo sul campo, spesso anche nel calciomercato. Non si può non menzionare l’ultimo colpo soffiato dalla società torinese ai nerazzurri, Gleison Bremer. L’ex difensore del Torino era ormai un promesso sposo dell’Inter, se non fosse stato per la Juve, che si è inserita di colpo nella trattativa beffando la Beneamata. Altro giocatore conteso fu Dejan Kulusevski che, dopo esser stato corteggiato dalle due eterne rivali nel 2020, alla fine ha scelto la Vecchia Signora. Lo svedese rifiutò l’Inter poiché aveva dei dubbi sul tecnico Antonio Conte. Poi non dimentichiamoci di Dzeko, sempre accostato alla Juventus, per poi passare all’Inter lo scorso anno.

Ed ora sembra esserci un altra sfida tra Inter e Juventus: quella per Cuadrado. Il calciatore colombiano è in scadenza questa estate, e difficilmente verrà rinnovato, visto anche le sue prestazioni non all’altezza di questa stagione. Ne parla così La Gazzetta dello Sport:

“Occhio a Cuadrado: le voci di un possibile trasferimento a Milano si sono arrestate subito in primavera, dopo il rinnovo automatico per un altro anno con la Signora, ma il colombiano resta un’idea potenziale di Marotta per il futuro”. I nerazzurri osservano interessati, soprattutto in caso di cessione di Dumfries nella prossima finestra estiva.

Cuadrado è stato sempre uno degli uomini chiavi nelle sfide contro l’Inter: rigori conquistati, gol importanti, passaggi chiave. L’Inter potrebbe così assicurarsi un calciatore che ha espresso sempre il meglio contro i neroazzurri: Cuadrado, attualmente, guadagna circa 5 milioni di euro, ma la sua nuova avventura all’Inter potrebbe ridimensionare il suo attuale ingaggio.