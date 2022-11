Derby d’Italia per Grimaldo, ma attenzione al rilancio del Benfica…

Una delle sorprese di questa edizione della Champions League è certamente il Benfica. La squadra portoghese ha eliminato la Juventus ai gironi, battendo i bianconeri sia all’andata che al ritorno, dominando i torinesi in entrambi i match. La squadra di Lisbona potrebbe conquistare anche il primo posto del girone ai danni del PSG, anche se le possibilità sono molto basse. Un calciatore che si è distinto tra le fila delle Águias è certamente Alejandro Grimaldo.

Il terzino spagnolo, considerando le partite in Coppa dei Campioni e di Liga, ha realizzato 4 assist e 2 goal. Non è la prima stagione dove il classe 95′ mostra numeri importanti: basti pensare che in sette stagioni in terra portoghese conta ben 56 assist e 22 goal. Una vera e propria macchina offensiva. Grimaldo però, ha il contratto in scadenza per questa estate, cosa che ha attirato l’interesse di alcuni top club europei, soprattutto due italiani.

Si tratterebbe di Inter e della stessa Juventus, che ha assistito davanti ai suoi occhi alle prestazioni dell’iberico. In questo momento i bianconeri hanno molto bisogno di un esterno difensivo mancino, visto che molto probabilmente Alex Sandro non rinnoverà a fine stagione. Discorso un po’diverso per i neroazzurri, visto che stanno assistendo all’exploit di Dimarco, mentre Gosens rimane un oggetto misterioso. Se il tedesco dovesse andar via, servirebbe un ricambio di qualità all’esterno italiano.

Grimaldo sarebbe un ottimo colpo a parametro zero. Allo stesso tempo è anche una pedina fondamentale nello scacchiere del Benfica: il club lusitano, come riportato da A Bola, starebbe cercando di scongiurare in ogni modo la partenza dell’esterno spagnolo a parametro zero: avanza l’ipotesi di un rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato così della situazione del suo giocatore in scadenza: “Spero che rimanga ma sono situazioni che fanno parte del calcio. Se potessi, gli chiedere di continuare qui. Dovrà prendere una decisione”.