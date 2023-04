Design Week 2023 – Alcova uno degli spazi più discussi

Milano in fermento per la Design Week, terminata ieri dopo una settimana di istallazioni open-air e in-door dislocate in tantissime parti della città. Visitatori provenienti da tutto il globo, code chilometriche e foto mania, per celebrare la settimana del salone del mobile.

Noi siamo stati allo spazio Alcova, all’Ex-Macello di Porta Vittoria che ha ospitato oltre 90 progetti che esplorano direzioni diverse e complementari della pratica del design.

Per i designer la materia ha oggi importanza quanto la forma. La nota piattaforma di ricerca Atelier LUMA – LUMA, Arles, coordinata da Jan Boelen, ha offerto ai visitatori un viaggio spettacolare e scenografico nel mondo della materia, fondato su anni di sperimentazione e ricerca sullo sviluppo dei materiali. Il tema dei materiali e del loro ruolo nel design contemporaneo ha ispirato anche un’installazione su larga scala della piattaforma finlandese Habitarematerials, curata da Nemo Architects, che ha portato i visitatori a esplorare e interagire con una grande enciclopedia di materiali innovativi e sostenibili. Entrambe le installazioni sono state accompagnate da un programma di talk, lecture e interventi performativi per approfondire ulteriormente le importanti tematiche che affrontano.

L’ossessione di Alcova per la materia innovativa e sostenibile si ritrova anche in progetti che, pur in scala minore, si confrontano con questo tema con uguale rigore come la start-up Chair 1:1 che inventa un percorso di produzione completamente circolare, o il duo californiano PROWL che esplora la realizzazione di una sedia interamente compostabile o, ancora, STACKLAB chairs i cui design colorati utilizzano e trasformano senza retorica tessuti riciclati.

Alcova 2023 è stata una cassa di risonanza formidabile per il lavoro di designer emergenti come N/A (Natalia Triantafylli – Andrew Scott), Kiki Goti, Monstrum Studio, Sangmin Oh e WangyichuWangyichu, i cui progetti sono stati presentati a fianco di quelli di brand e studi affermati come Lindsey Adelman Studio o Atelier Areti.

Punto focale della contemporary craft con, ad esempio, i progetti di Cengiz Hartmann e Yuma Kano x Sho Ota, e delle nuove tecnologie esemplificate dalla ricerca di Kate Greenberg. La mostra esplora inoltre i campi spesso trascurati del design sensoriale, indagandone la dimensione olfattiva, con il progetto inedito di DWA per Les Eaux Primordiales, o quella del gusto, con l’installazione liquida di MAMO.Alcova 2023 ha permesso di vivere anche i confini tra spazi interni ed esterni con le installazioni site specific di POLCHA e Objects of Common Interest.

Insomma un evento eccezionale, che celebra la forza unificante del design, capace di connettere talenti provenienti da luoghi diversi, come Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti, India, Turchia e altri Paesi.