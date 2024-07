Desire Doué del Rennes fa impazzire i grandi club europei: tra questi anche il Napoli

Desire Doué, attaccante esterno classe 2005 del Rennes, ha attirato l’attenzione di molti club. Tra questi anche il Napoli per rafforzare l’organico a disposizione del nuovo tecnico Antonio Conte. Tuttavia, il club partenopeo non è l’unico interessato: Chelsea, Tottenham, PSG e Bayern Monaco sono pronti a contendersi il giovane prodigio.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Doué è al centro di un’intensa asta di mercato. L’Equipe ha rivelato che sia il PSG sia il Bayern Monaco hanno già presentato offerte significative per il giocatore, ma al momento non sono in pole position.

Premier in testa

In testa alla corsa ci sono invece Chelsea e Tottenham, che si preparano a un vero e proprio derby londinese per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.

Desire Doué ha collezionato 31 presenze in Ligue 1 e segnato 4 gol. Ha dimostrato il suo valore anche in campo europeo, partecipando a 6 partite di Europa League. In particolare, nelle sfide playoff contro il Milan, Doué ha giocato sia all’andata sia al ritorno, impressionando positivamente.

L’estate si preannuncia decisiva per Doué, che sembra destinato a fare il grande salto in una big europea. Questa opportunità rappresenta una tappa cruciale nella sua giovane carriera, e spetterà a lui dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. I tifosi e gli osservatori saranno sicuramente ansiosi di vedere quale maglia indosserà Doué nella prossima stagione e come saprà farsi valere su palcoscenici ancora più prestigiosi.