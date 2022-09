Deulofeu, il giocatore confessa: “Sono stato ad un passo dal Napoli”

Gerard Deulofeu, calciatore dell’Udinese, in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN ha confermato la sua vicinanza al Napoli sebbene poi la trattativa sia sfumata. Ecco cosa ha rivelato l’attaccante.

Affare saltato

“Sono stato vicino al Napoli, è vero, ma io ho cambiato ruolo negli ultimi due anni: non sono più un esterno come lo ero prima, ora sono una punta o una seconda punta che gioca dentro il campo e dunque queste sono le condizioni che avevo fissato per andare in un’altra squadra” ha confermato Deulofeu.

“Per questo è saltata l’operazione, tuttavia ora sono felice e tranquillo all’Udinese” ha concluso il calciatore. L’attaccante, infatti, per molte testate giornalistiche aveva praticamente chiuso per il club azzurro poiché il suo sogno è sempre stato quello di tornare a giocare in Champions League.

Successivamente, il club guidato da Aurelio De Laurentiis ha fatto altre scelte per potenziare la squadra e l’attacco.