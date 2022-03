Deulofeu-Napoli, l’Udinese fissa il prezzo

Spunta un altro obiettivo concreto per il post Insigne: Gerard Deulofeu. L’Udinese fissa il prezzo per lo spagnolo

Sembra essere finalmente arrivata la stagione giusta per vedere splendere il talento dello spagnolo. Gerard Deulofeu sembra finalmente star dando segnali di maturità, giocando a buoni livelli con la maglia dell’Udinese.

L’ex Barcellona ha segnato addirittura nell’ultima partita contro il Napoli, diventando il primo numero 10 a segnare in casa dei partenopei dopo la morte di Maradona. Ora per lui potrebbe aprirsi proprio la strada che porta in azzurro, che a 28 anni potrebbe finalmente consacrarlo. L’ex Milan sembra essere il più papabile per sostituire Insigne e l’Udinese avrebbe già fissato il prezzo.

Caratteristiche intriganti e prezzo abbordabile

Deulofeu può dirsi nel pieno della maturità. Dopo un lungo girovagare potrebbe aver trovato nel campionato italiano la sua dimensione e potrebbe rimanere anche nella prossima stagione. L’ex blaugrana sembrava stesse perdendo colpi, invece in Friuli sta trovando la consacrazione.

L’Udinese non chiede molto per lui, circa 15 milioni che il Napoli potrebbe spendere tranquillamente. Il calciatore spagnolo non disdegnerebbe un trasferimento nel capoluogo campano. Dove potrebbe ripercorrere il percorso fatto da altri suoi connazionali in passato.

Vari giocatori spagnoli hanno vestito la maglia azzurra nell’ultima decade, riuscendo a giocare ad alti livelli proprio alle porte dei trenta anni. Basti pensare a Pepe Reina, Raul Albiol e Jose Maria Callejon. Tutti giocatori che hanno lasciato il segno all’ombra del Vesuvio e che hanno scritto il loro nome nella storia del club napoletano. Ora Gerard potrebbe essere il prossimo. Sarà pronto per il grande salto?