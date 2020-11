Deva Cassell, la bellissima figlia di Monica Bellucci che sogna di diventare influencer

Come nel caso di Leone Lucia Ferragni, ma molto prima di lui anche di Aurora Ramazzotti e molti altri, in Italia e nel mondo i figli dei vip riescono ad ottenere un successo non indifferente fin da piccoli; è il caso di Deva Cassell, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

La ragazzina ha solo 16 anni, ma sia per la sua bellezza, eredita certamente dalla madre, sia per il suo gusto in termini di moda e fashion, è riuscita a crearsi sin da subito un consistente pubblico di seguaci.

Se almeno inizialmente, infatti, i genitori avevano deciso di tenerla lontano dai riflettori per preservare la sua privacy, ultimamente lei stessa ha deciso di puntare tutto sulla comunicazione via social, ed ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria influencer.

Quello che la contraddistingue, tra le altre cose, è soprattutto il suo stile vintage ispirato agli anni ’90, che le ha fatto anche conquistare l’interesse da parte di brand iconici come Dolce&Gabbana, per il quale ha posato in qualità di testimonial.

In base a quanto notiamo dalle foto che posta, Deva è una follower convinta di quelle che sono le mode più gettonate del momento, e indossa spesso felpe oversize, pantaloni larghi a vita alta, crop top, cappelli “alla pescatore” e berretti da baseball, e chissà che proprio questo suo stile particolare possa decretare il suo successo anche in ambito lavorativo.