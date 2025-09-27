sabato, Settembre 27, 2025
Napoli e il ritorno di Eljif Elmas: è stata una richiesta dell’allenatore Antonio Conte

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Aurelio De Laurentiis, patron dell'SSC Napoli. (Fonte foto: Flickr)

Il ritorno di Eljif Elmas al Napoli rappresenta uno dei colpi di scena più importanti di questo inizio di stagione. Il centrocampista macedone, dopo mesi lontano dall’azzurro, ha deciso di rimettersi in gioco sotto la guida di Antonio Conte, un tecnico che lo ha sempre stimato per la sua duttilità e capacità di adattarsi a più ruoli.

La decisione è maturata dopo la sfida di campionato contro il Sassuolo, vinta dal Napoli con un netto 0-2. In quell’occasione, la squadra di Conte ha mostrato solidità e compattezza, ma anche la necessità di avere a disposizione un giocatore in grado di garantire qualità, corsa e inserimenti dalla trequarti in avanti.

RITORNO ELIF ELMAS ALLA SSC NAPOLI, ANTONIO CONTE L’HA VOLUTO PER LA SUA DUTTILITA’, CAPACITA DI ADATTARSI ALLO SCHEMA DI GIOCO E LA VOGLIA DI RIMETTERSI IN MOSTRA

Il macedone, infatti, è visto come un vero e proprio jolly tattico, capace di dare equilibrio e imprevedibilità sia a centrocampo che sulle corsie laterali. Il suo rientro porterà maggiore profondità alla rosa, già competitiva ma bisognosa di alternative per affrontare un calendario fitto tra Serie A e competizioni europee.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
