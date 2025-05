Napoli, De Winter possibile rinforzo in difesa

Il Napoli è molto attivo sul mercato. La società azzurra vorrebbe chiudere tutti i colpi quanto prima, in modo da avere tutta la rosa a disposizione per il ritiro estivo. Oltre all’attacco e al nome di Kevin De Bruyne e in vista dei tanti impegni per la prossima stagione, gli azzurri stanno vogliono rinforzare anche il reparto difensivo.

Il primo ad arrivare in difesa dovrebbe essere Luca Marianucci, giovane difensore dell’Empoli, con cui c’è già un accordo da qualche mese e dovrebbe costare intorno ai 10 milioni di euro.

Nelle ultime ore, è trapelato anche il nome di Koni De Winter, attualmente in forza al Genoa. A lanciare la notizia, il giornalista di GiveMeSport e TalkSport, Ben Jacobs. De Winter è un classe 2002 che sta facendo bene in Italia già da un po’.

Il Napoli non è l’unico club interessato al giovane belga, cresciuto tra l’altro nelle giovanili della Juventus. Si di lui c’è infatti anche l’Inter, che è in cerca di rinforzi per il reparto arretrato, oltre che i club di Premier League: West Ham United, Crystal Palace e Tottenham.