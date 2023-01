Di Biagio: “Inter, ecco chi devi prendere”

Di Biagio ha le idee chiare su chi l’Inter dovrebbe prendere in fase di calciomercato e ne ha parlato prima della Supercoppa italiana

Di Biagio non usa mezzi termini e ha già le idee chiare sul calciomercato nerazzurro. L’ex allenatore dell’U21 italiana conosce bene l’Inter, avendo anche allenato Barella. Secondo lui i nerazzurri dovrebbero prendere un calciatore specifico a centrocampo, su cui dovrebbero puntare fortemente.

Idee chiare su chi dovrebbe prendere l’Inter “Non è nessuno dei due un play. Brozovic l’ha fatto bene, si è adattato, non lo sarebbe neanche Kessie. Penso che l’Inter debba trovare un play, ma ha un grandissimo centrocampo. Calhanoglu in quel ruolo? Lo sta facendo bene, è adattato, ha tempi di gioco e una tecnica sopraffina. Ogni tanto perde la posizione, per questo ho detto che all’Inter potrebbe servire un play più di ruolo, meno adattato”. Poi su Tonali e Barella: “Sono diventati giocatori di altissimo livello, anche in Nazionale. Sono contento per la loro crescita, dato che li ho visti crescere. Gli mando un abbraccio”.

Poi qualche parola sugli allenatori impegnati nella Supercoppa: “Pregi e difetti di Pioli e Inzaghi? Mi sembra antipatico. Sono due allenatori che da anni stanno a un certo livello. Pioli ha fatto una crescita incredibile. Per Simone, è normale che se alleni l’Inter le aspettative sono alte. Non basta arrivare secondi, giocare un buon calcio, per questo si cerca di capire se si può migliorare. Hanno dimostrato di essere due grandissimi allenatori”.