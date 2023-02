Di Canio: “Osimhen-Leao, non c’è paragone. Quest’Inter è la più forte e completa degli ultimi 3 anni”

Ai microfoni di SKY, l’ex calciatore Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’Inter e anche di Victor Osimhen, il quale viene spesso paragonato ad un altro calciatore di Serie A, Rafael Leao. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Nei numeri l’Inter è la squadra più forte e più completa degli ultimi tre anni: per tre volte miglior difesa e sempre tra primo e secondo attacco e unica squadra a superare sempre gli ottanta punti”.

“Simone Inzaghi fa sentire la sua leadership? A un certo punto io avrei detto di evitare certe giocate contro il Bologna, visto anche il campo. Gestire poi una rosa dall’età media di 30 anni diventa difficile per un tecnico dalle sue caratteristiche“.

Di Canio ha poi dichiarato in merito al paragone Osimhen-Leao: “Non c’è paragone. Il nigeriano dimostra di avere una voglia pazza di spaccare il mondo, di mangiarsi ogni filo d’erba pur di far gol. Il portoghese invece calcia con leggerezza, come se fosse in allenamento ma è lì che bisogna essere cattivi. Se questo è Leao e resterà così anche in futuro io lo darei via subito, a maggior ragione se per un’offerta importante intorno ai 100 milioni“.