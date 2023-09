Di Lorenzo e le parole post Braga. Ricordate cosa disse sul confronto Spalletti-Garcia?

Al termine della partita contro il Braga, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e dei tre punti conquistati contro un avversario che comunque si è dimostrato ostico: “Fame? Ancora con questa fame”.

“Nel calcio non deve mai mancare lo spirito di sacrificio e l’unione del gruppo, a noi sono cose mai mancate. Oggi abbiamo dato dimostrazione di questo. È una vittoria importante per noi che ci dà tre punti in un girone difficile. Abbiamo creato un po’ di palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle. In Europa le partite sono difficili, abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto”.

Nonostante la vittoria, però, i tifosi azzurri non sono felici del gioco offerto dalla squadra e puntano il dito soprattutto contro l’allenatore Rudi Garcia. Ma, ricordate cosa disse il capitano subito dopo l’esordio vincente in Serie A contro il Frosinone. Queste le parole sulle differenze tra Spalletti e il nuovo allenatore.

“Sia Spalletti che Garcia sono forti. Dobbiamo cambiare a livello di idee perché le squadre avversarie conoscono le nostre qualità. Garcia è preparato, siamo contenti di averlo come allenatore. Non dobbiamo fare l’errore di provare cose nuove e non crederci. Col mister stiamo lavorando benissimo e cerchiamo nuove idee. Faremo il meglio per disputare una grande stagione”.