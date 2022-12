Di Lorenzo nel mirino del Barcellona

Le meravigliose giocate degli azzurri in Serie A hanno attirato gli occhi elle big europee. Questa volta ad essere entrato nel mirino del Barcellona è Giovanni Di Lorenzo.

L’obiettivo del Barcellona, infatti, è quello di ingaggiare nella prossima sessione di mercato un terzino destro che possa completare la rosa del club. La disponibilità non è alta ma gli scout stanno comunque tentando di portare nuove entrate.

Tra i profili che piacciono al tecnico Xavi c’è anche quello del capitano azzurro per il quale il club potrebbe avviare le trattative già nella prossima estate.

Non è escluso, quindi, che il Barcellona provi a portare via il talento azzurro che al momento ha una valutazione di circa 25 milioni di euro ma il presidente De Laurentiis potrebbe non essere disposto alla cessione.

Il Napoli, infatti, sta lavorando parallelamente per il rinnovo del calciatore fino al 2028 per permettergli di concludere la carriera in maglia azzurra.