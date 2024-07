Di Lorenzo, possibili nuovi nuvoloni neri all’orizzonte. TuttoSport: “La Juventus c’è”

La telenovela tra la SSC Napoli e Giovanni Di Lorenzo doveva concludersi martedì 9 luglio 2024 ma la conferenza stampa dell’agente del calciatore, Mario Giuffredi, è stata annullata. A scrivere dell’accaduto il portale SportMediaset.it, il quale si pone diversi interrogativi sulla vicenda.

“La telenovela estiva tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli non ha ancora una risoluzione. Dopo la richiesta di cessione, a cui è seguito il no assoluto sia di Aurelio de Laurentiis che di Antonio Conte, le parti sembravano essersi riavvicinate tanto che era stata fissata per martedì una conferenza in cui l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, avrebbe parlato con la stampa e annunciare – queste erano state le indiscrezioni da Napoli – proprio la permanenza sotto al Vesuvio”.

“Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato tanto che, riporta Alfredo Pedullà, la conferenza è saltata: un nuovo segnale di rottura o un semplice slittamento di data? […]”, riporta il portale.

NAPOLI-DI LORENZO, NUOVI NUVOLONI NERI ALL’ORIZZONTE. TUTTOSPORT: “LA JUVENTUS PRONTA AD APPROFITTARE IN CASO DI TENSIONI CON IL CLUB PARTENOPEO”

Al momento non si hanno notizie certe. Tuttavia, lo slittamento della conferenza senza aver ancora fissato una nuova data lascia molte interpretazioni. Anche l’edizione odierna di TuttoSport rivaluta la possibilità di vedere il terzino della Nazionale italiana in maglia bianconera.

In particolare, TuttoSport scrive della possibilità di nuove tensioni con nuvoloni neri all’orizzonte. I bianconeri, in tal caso, sarebbero pronti ad approfittarne.