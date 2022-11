Di Lorenzo rinnova, pronto tutto

Giovanni Di Lorenzo è vicinissimo al rinnovo con il Napoli e ci sarebbero anche le cifre dell’accordo tra le parti

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli, un amore che continuerà ancora a lungo. L’ex terzino dell’Empoli sembra deciso a rinnovare con la squadra partenopea, tanto che ci sarebbe già tutto pronto con tanto di cifre.

Il calciatore è attualmente capitano degli azzurri, con il Napoli che punta fortemente sul calciatore. Il rinnovo è solo una formalità, anche perché il giocatore sembra volersi legare ai colori a vita. Per ora, intanto, il giocatore starebbe per fissare la nuova scadenza di contratto.

Il nuovo contratto

Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe firmare un contratto da circa 2 milioni e 600 mila euro a stagione. La durata arriverebbe al 2026, con il calciatore che potrebbe dunque diventare azzurro fino al compimento dei suoi 33 anni. Intanto, una settimana fa ha parlato del mondiale in Qatar, prima delle due amichevoli con la nazionale: “Cercheremo di regalare l’entusiasmo del Napoli in azzurro: queste sono due partite da affrontare nella maniera giusta, anche se più ci si avvicina più aumenta il dispiacere per non essere al Mondiale. Sicuramente lo guarderò, facendo il tifo per il bel calcio”.

Sul mondiale mancato: “Piccoli episodi che hanno causato l’eliminazione. La doppia sfida con la Svizzera, la partita dominata con la Macedonia… Non avevamo sbagliato niente, sono stati dettagli. Siamo ripartiti con grande voglia, la stessa che ci ha fatto vincere l’Europeo. Può succedere che, dopo il successo, si tenda inconsciamente ad abbassare il livello di attenzione o degli allenamenti. Forse è capitato a noi”.