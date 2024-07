Di Lorenzo, segnali di pace: può restare a Napoli

Giovanni Di Lorenzo avrebbe apprezzato le parole di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa e potrebbe rimanere al Napoli

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Giovanni Di Lorenzo va verso la permanenza. Il capitano del Napoli sembrerebbe aver gradito ciò che Aurelio De Laurentiis ha detto in conferenza stampa su di lui e dopo una chiamata si sarebbe aperto al rimanere in azzurro. Come riferiscono i colleghi del CDM “Di Lorenzo ha comunicato a De Laurentiis di aver apprezzato le sue parole in conferenza, ha parlato con il direttore sportivo Manna e Conte. Il suo agente Mario Giuffredi martedì farà un incontro con la stampa, si va verso la permanenza al Napoli”.

Qualche giorno fa, infatti, Aurelio De Laurentiis disse: “Giovanni è un giocatore e un uomo straordinario. Posso capire che si sia sfastidiato nelle ultime partite per tutto quello che è successo, posso capire si sia sentito abbandonato. Ma per noi non è possibile abbandonare un giocatore e un uomo come lui. Si sa, i calciatori sono giovani, carichi e altrettanto velocemente si possono scaricare. Magari l’avventura con la Nazionale riesce a produrre risultati. Magari dopo il pareggio fortunoso con la Croazia si sono rasserenati tutti”.

Giuffrida al veleno

Invece, Giuffrida qualche tempo fa rilasciò alcune dichiarazioni non propriamente carine nei confronti degli azzurri. Prima ritrattò cosa disse riguardo a chi avrebbe lasciato l’azzurro: Non nego quanto dichiarato recentemente, quando dicevo che Di Lorenzo firmava al Napoli per rimanerci a vita e che chi lascia la squadra ora è un vigliacco ma allo stesso tempo ho sempre sottolineato che restiamo a Napoli fin quando il club ci vuole, ma se non ci vuole più è un altro paio di maniche. Se ci viene comunicato che di fronte all’offerta giusta il ragazzo è sul mercato, significa che il club non crede più in lui e non è più al centro del progetto“.

Poi rincarò la dose, dicendo: “Imprescindibile per Conte? Avrebbero dovuto pensarci prima, le parole si pesano e possono far male, magari avrebbero dovuto prendere prima l’allenatore e poi andare da Di Lorenzo, non si può sempre dire una cosa e poi indietro come se nulla fosse“.