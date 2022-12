Di Lorenzo vuole chiudere la carriera al Napoli

Giovanni Di Lorenzo, diventato capitano del Napoli dopo l’addio in estate di Lorenzo Insigne, sembra aver espresso il desiderio di restare al Napoli fino alla fine della sua carriera. Di questa tematica ne ha parlato il suo agente, Mario Giuffredi, che è anche agente di altri calciatori azzurri, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” a Radio CRC. Ecco cosa ha riferito Giuffredi:

“L’accordo a vita con il Napoli? Abbiamo espresso la nostra volontà al club: Di Lorenzo vorrebbe chiudere la sua carriera a Napoli, poi bisogna vedere se dall’altra parte la pensano allo stesso modo. Niente è scontato, ma quando si parla di Di Lorenzo dovrebbe esserlo per il ragazzo che è.

E’ un giocatore che in questi anni ha avuto tante possibilità, tante richieste, ma non le ha mai prese in considerazione perché ha scelto di rimanere a Napoli. Ha ancora una carriera molto lunga soprattutto per la fisicità che ha, però il suo piacere è quello di concludere e stare a vita a Napoli.”

Di Lorenzo arriva in Campania nel 2019 dopo aver giocato una grande stagione con la maglia dell’Empoli. Diventa pian piano un leader silenzioso, si prende il Napoli a suon di ottime prestazioni. E’ sempre titolare sulla fascia destra ed è sempre pronto a dare tutto per la sua squadra. Con l’addio di Lorenzo “Il Magnifico” Insigne la società decide di collocare sul suo braccio l’ambita fascia da capitano.

Il 4 Ottobre 2019 viene convocato dalla nazionale maggiore italiana in occasione delle gare contro Grecia e Liechtenstein, valide per le convocazioni ad Euro 2020. Con il tempo diventa un punto fisso della squadra della nazionale italiana ed è uno dei protagonisti della vittoria degli Azzurri ad Euro2020. Giovanni Di Lorenzo è sicuramente uno dei terzini più solidi e costanti che ci sono e chissà se il Napoli lo blinderà a vita.