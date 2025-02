Luigi Di Maio pronto alla nuova importantissima nomina?

Luigi Di Maio continuerà ad essere il Rappresentante speciale dei 27 per i rapporti col Golfo. La notizia è stata resa ufficiale ieri. Il Consiglio degli Esteri, come già prospettato da inizio anno, ha rinnovato l’incarico all’ex leader del M5s per ulteriori 2 anni.

Il suo dovere sarà quello di: “sviluppare un partenariato Ue più forte, globale e strategico con i Paesi della regione del Golfo, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza dell’area sostenendo il dialogo e le soluzioni regionali di lungo termine”. Questo è quanto si legge nel testo reso pubblico ieri.

A Di Maio, stando a quanto emerso, in realtà spetterà anche un altro ruolo, oltre quello di cui è già titolare. La notizia in questione è stata resa pubblica; per via di un errore commesso. In un tweet, immediatamente eliminato, il profilo dell’Unione Europea ha insignito l’ex leader del M5s dell’incarico di “Rappresentante Speciale dell’UE”.

A tale messaggio è seguita immediatamente un’onda di scalpore. Gli Opens hanno chiesto dei chiarimenti. L’UE è subito intervenuta ritrattando e raccontando la dinamica degli eventi. La data della presa di tale decisione era stata stabilita per la giornata di ieri, tuttavia, la discussione è stata rinviata a data da destinarsi.

Di Maio resta, comunque, il favorito. Fin oggi, il Rappresentante speciale dell’UE è stato Sven Koopmans. L’ex leader del M5s dovrebbe rivestire tale figura per un periodo di tempo limitato. La carica in questione, infatti, non è definitiva; ma pro tempore. Dovrebbe durare, infatti, qualche mese. La data di fine è prevista per il 1 Giugno 2025.