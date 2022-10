Di Maria a rischio addio a gennaio?

Secondo la Gazzetta dello sport, Angel Di Maria sarebbe a rischio partenza già da inizio mercato invernale. Il calciatore potrebbe andare via

Il fideo, croce e delizia dei bianconeri in questo inizio di stagione. Il calciatore argentino continua a fare avanti e indietro tra campo e infermeria, con una parentesi da fermo per un rosso rimediato nella sconfitta con il Monza.

Secondo la Gazzetta dello sport ci sarebbero in corso alcune valutazioni su di lui in chiave bianconera, con la possibilità che il calciatore a gennaio vada via. La Juventus vuole capire se il giocatore arriverà colmo di motivazioni post mondiale.

Dove può andare Di Maria?

La possibilità che Di Maria parta c’è e potrebbe concretizzarsi nel mercato invernale. Per ora si può dire un giocatore che ha fatto vedere qualcosa, ma che è come una lama a doppio taglio per i bianconeri. 7 partite giocate, 1 gol e 4 assist totali tra tutte le competizioni.

L’argentino il suo lo sta facendo, ma il terzo infortunio di stagione inizia a preoccupare tutti in ottica bianconera. Prima ad agosto si è fermato per alcuni problemi agli adduttori, con il secondo di stessa fattura. Ora il bicipite femorale, con un rientro che si aggirerebbe verso il 4 novembre. Attualmente lo stipendio è troppo pesante per un giocatore che ha passato più tempo fuori dal campo che dentro. La Juventus sembrerebbe voler puntare su altri profili, con Soulé che potrebbe finire per essere valorizzato da questa situazione. I soldi sono pochi, ma le possibilità sono tante nel mercato di gennaio.