Di Maria, addio vicino con la Juventus

Complice anche una stagione travagliata, Angel Di Maria sembrerebbe non rinnovare il proprio contratto con i bianconeri

L’argentino sembra poter salutare la Juventus a fine stagione. Il calciatore bianconero non sta vivendo questa sua avventura in bianconero al meglio, sopratutto perché sembrerebbero esserci dei dissapori all’interno dello spogliatoio. Dissapori che sarebbero venuti fuori nelle scorse settimane e culminati con l’autocritica di Di Maria dopo la partita di ieri sera. Parole dure e che testimoniano un momento duro, specialmente perché

Nell’intervista post Juventus-Monza ha infatti detto: “È un momento molto difficile, stiamo lavorando e se con l’Atalanta abbiamo fatto un’ottima partita oggi abbiamo commesso troppo errori. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima. Non sento la responsabilità, io sono qui solo per aiutare la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare per evitare i tanti errori. E’ difficile restare concentrati. Ritrovarsi a metà della classifica è strano, ma non dobbiamo trovare scuse e dobbiamo cercare di lavorare per pensare alla prossima partita che è molto importante“. Malumore, dunque, nella squadra bianconera che ora dovrà vincere la prossima forzatamente.

Cosa dice calciomercato.com

“La prestazione di Angel Di Maria contro il Monza è stata sicuramente opaca. Il Fideo ha giocato sotto tono, sfiduciato dalla situazione che circonda l’ambiente Juventus, e non ha replicato l’ottima partita disputata contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino non è sicuro di continuare la sua avventura in bianconero e le possibilità che lasci la Juve si fanno sempre più insistenti. L’ipotesi è che il campione del Mondo possa fare ritorno nel Rosario Central“.