Di Maria attende la Juventus

Angel Di Maria andrà in scadenza con il Paris Saint Germain e aspetta notizie dai bianconeri. A riportarlo è Schira

Angel Di Maria lascerà il Paris Saint Germain a zero, dopo anni di onorato servizio. L’ala argentina potrà accasarsi dove vuole e sembrerebbe che prima di tornare in patria voglia un’ultima esperienza in Europa.

In tal senso, il giocatore vorrebbe farsi trovare pronto per quello che sarà il suo ultimo mondiale e vorrebbe arrivarci al top. Su di lui ci sarebbe l’interesse – ricambiato – della Juventus. I bianconeri però si fanno attendere.

L’argentino aspetta risposte

La Juventus starebbe infatti aspettando, per riflettere su una possibile mossa. Le cifre di stipendio sono elevate, anche se il calciatore sembra intenzionato a ridursi l’ingaggio pur di sposare la causa bianconera. Infatti, potrebbe chiedere circa 7 milioni annui, cifra che la Juventus potrebbe offrire tranquillamente anche grazie al decreto crescita. Lo stipendio rientra, inoltre, pienamente tra i paletti auto-imposti dalla società bianconera. Niente eccessi e sopratutto qualità. Un mantra tutto nuovo per la nuova Juventus.

Il giocatore sarà un parametro zero dal prossimo fine Giugno e potrà tranquillamente accasarsi dove vuole. La Juventus è molto interessata, ma vorrebbe prima cercare di sbrogliare la matassa degli ultimi rinnovi – se ci saranno – e capire se l’argentino possa essere utile ad Allegri. Di certo il calciatore è ancora in forma, nonostante l’età. A Parigi continua a dimostrare di essere un top player di calibro internazionale e chiunque lo prenda potrebbe fare un ottimo affare. Specialmente per l’esperienza, che potrebbe essere utile anche in campo europeo.