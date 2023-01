Di Maria, l’Internacional vuole provarci già da ora

Angel Di Maria sarebbe finito nel mirino dell’Internacional, che potrebbe tentare un approccio già da subito per il mercato invernale

Trema il mondo bianconero dopo la sconfitta al “San Paolo” di Napoli. La manita subita dai partenopei lascia strascichi enormi a livello umorale, con i bianconeri che hanno subito un tracollo mentale assurdo.

Il campionato è ancora aperto per Massimiliano Allegri, ma potrebbero comunque crescere i malumori di uno dei protagonisti della serata di ieri: Angel Di Maria. L’argentino è l’autore dell’unica rete fatta dai bianconeri e già negli scorsi mesi aveva dimostrato alcuni dissapori con il tecnico livornese. Già all’uscita dalla Champions League sembrava potesse essere rottura, ma ora la frattura potrebbe diventare insanabile.

Possibile addio già da gennaio?

Sul calciatore ci sono varie squadre, con ora anche l’Internacional de Porto Alegre a cercare di convincerlo a trasferirsi già da questo inverno. I brasiliani starebbero cercando di aprire un canale di dialogo con il giocatore.

Per ora, però, non sembra vi sia la possibilità di vedere il giocatore argentino salutare per il Sud America. Il calciatore andrebbe via dall’Europa, almeno stando alle ultime voci, solo per tornare in Argentina al Rosario Central. Il club argentino starebbe cercando di allestire una squadra all’altezza del calciatore, tentando in tutti i modi di prepararsi al dargli modo di lottare per obiettivi concreti.

Nel 2022 hanno concluso il campionato argentino in 20^ posizione, ma si vuole alzare l’asticella. Di Maria sarebbe un innesto importante per la squadra e potrebbe portare una crescita esponenziale al progetto degna di nota.