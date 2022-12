Di Maria, possibile incontro per un altro anno di contratto

La Juventus potrebbe proporre ad Angel Di Maria un altro anno di contratto, così da cercare un altro sostituto con calma

Clamorosamente, la Gazzetta dello sport apre alla possibilità di rinnovo per Angel Di Maria con la Juventus. I bianconeri starebbero pensando ad un incontro con l’agente del giocatore per provare a impostare una trattativa, anche solo per rimandare la ricerca di un sostituto.

Una trattativa che, però, si ci chiede se possa essere vantaggiosa per i bianconeri. Angel Di Maria ha visto poco il campo in questo avvio di stagione, tanto che i bianconeri potrebbero ritrovarsi con una patata bollente in casa. Calciatore di assoluto livello, sì, ma la tenuta fisica preoccupa.

Dati allarmanti

Angel Di Maria preoccupa e non poco i tifosi bianconeri. Sono 21 le partite ufficiali disputate dalla Juventus in stagione, con il ‘Fideo’ che ne ha giocate 10. Il dato allarmante è, però, che sono 391 i minuti totali giocati: circa il 20 % delle partite della Juventus disputate, per lui.

Paradossalmente ha giocato più tempo con la maglia dell’albiceleste. Infatti, in 10 partite giocate in nazionale dal suo arrivo in estate in bianconero ne ha giocate 7. Circa 414 minuti totali, che corrispondono ad un dato vicino al 40 % delle partite in nazionale. Dati pericolosi, considerando che il suo stipendio si aggira sui 7.5 milioni annui e che pesano parecchio sulle casse bianconere. La Juventus potrebbe ritrovarsi un giocatore fin troppo discontinuo fisicamente, almeno per questa stagione, che rischierebbe di creare tanti malcontenti con i tifosi. La trattativa conviene sul serio? La Juventus dovrà valutare bene.