Di Maria via a gennaio? La possibilità

Angel Di Maria potrebbe lasciare la Juventus già nel mese di gennaio. Il calciatore argentino potrebbe abbandonare dopo appena 6 mesi

Se si confermasse vera, la voce avrebbe del clamoroso. Angel Di Maria potrebbe lasciare Torino dopo solo metà stagione, dopo aver disputato il Mondiale in Qatar. Il Fideo sembra non essere tra i profili che hanno convinto maggiormente in questo avvio di stagione, tanto che potrebbe andar via da Torino subito.

Il calciatore per ora è concentrato sulla finale di Qatar 2022, con un paradosso: ha giocato quasi più con la maglia dell’Argentina piuttosto che con quella bianconera. Infatti, il calciatore ha giocato 316 minuti con l’albiceleste, mentre appena 391 con la maglia bianconera. Numeri allarmanti, considerando anche che una cosa del genere non si vedeva da Aaron Ramsey.

Le possibilità

L’addio del Fideo sembra potersi concretizzare in anticipo o almeno secondo quanto riportato da alcune testate italiane. Il giocatore sarebbe finito nel mirino di alcune squadre della Major League Soccer statunitense, tra cui l’Inter Miami di un certo David Beckham. L’ex centrocampista del Manchester United ha già preso in passato altri giocatori dalla Juventus: Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain su tutti.

Angel Di Maria potrebbe anche scegliere di ritornare in Argentina, dove ad aspettarlo c’è il suo Rosario Central a cui ha dichiarato amore di recente. “Mi piacerebbe tornare al Rosario Central. E’ il mio sogno. So bene che è difficile, ma come ho sempre detto, è il mio desiderio maggiore, Il sogno di tutti gli argentini è quello di venire a giocare in Europa, il mio, a fine carriera, è quello di tornare a vestire la maglia del Rosario. Se avrò la possibilità, mi piacerebbe”. Su di lui, ben più difficile, anche il River Plate.