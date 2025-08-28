Napoli, chiuso l’undicesimo acquisto del mercato estivo: lo conferma anche Gianluca Di Marzio

Il Napoli continua a sorprendere sul mercato e mette a segno un altro colpo di livello internazionale. Dopo una sessione estiva da assoluta protagonista, il club azzurro si prepara ad accogliere Rasmus Højlund, attaccante danese in arrivo dal Manchester United, che diventa ufficialmente l’undicesimo acquisto di questa campagna trasferimenti. La notizia ha trovato ulteriore conferma grazie a Gianluca Di Marzio, che attraverso Sky Sport ha ribadito come l’operazione sia ormai in dirittura d’arrivo, insieme all’atteso ritorno di Elmas.

Il mercato estivo del Napoli è stato costruito con una logica chiara: rinforzare la rosa in ogni reparto, aumentando qualità, esperienza e prospettive future. Il primo grande colpo è stato Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero e simbolo di un progetto ambizioso. A lui si sono aggiunti giovani di talento come Marianucci (9 milioni dall’Empoli), Ferrante (0,1 milioni dalla Nova Romentin) e Rao (svincolato), operazioni che testimoniano la volontà di costruire basi solide anche per il futuro.

Non sono mancati, però, gli investimenti pesanti per garantire al Napoli giocatori pronti subito a fare la differenza. Da segnalare Noa Lang (25 milioni più bonus dal PSV e una percentuale sulla rivendita), Lorenzo Lucca (prestito da 9 milioni con obbligo di riscatto fissato a 26 dall’Udinese), e Sam Beukema (30 milioni più 3 dal Bologna). Tutti profili già rodati che possono dare un impatto immediato in Serie A e nelle competizioni europee.

Il centrocampo è stato rinforzato con qualità ed esperienza grazie a Gutiérrez dal Girona per 18 milioni più 2 di bonus, mentre tra i pali è arrivato un innesto di assoluto valore come Vanja Milinković-Savić, prelevato dal Torino in prestito con obbligo di riscatto a 21,5 milioni. Due operazioni fondamentali per dare al Napoli maggiore equilibrio e affidabilità in reparti chiave della squadra.

L’undicesima operazione è quella che accende l’entusiasmo dei tifosi: Rasmus Højlund, centravanti classe 2003, pronto a vestire l’azzurro per guidare l’attacco del Napoli. L’affare prevede un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni, oltre a un ingaggio da 4-5 milioni a stagione per cinque anni, per un’operazione complessiva vicina ai 70 milioni di euro. Un investimento enorme, che testimonia ancora una volta l’ambizione del club partenopeo di tornare ai vertici in Italia e in Europa. Con la sua fisicità, velocità e senso del gol, l’attaccante danese rappresenta il tassello ideale per completare una squadra che non ha nascosto l’obiettivo di competere su tutti i fronti.