Napoli, dopo Milinkovic-Savic arriva un acquisto in prospettiva: l’annuncio di Gianluca Di Marzio a SKY

Il Napoli non si ferma e manda un segnali forti al campionato. In questa sessione estiva di calciomercato, il club azzurro ha già messo a segno ben sei colpi: De Bruyne, Marianucci, Lang, Lucca, Beukema, Mathias Ferrante e Milinkovic-Savic. Un mix tra esperienza e prospettiva che conferma la volontà della società di costruire una rosa competitiva da subito, ma con lo sguardo rivolto anche al domani.

Tra i reparti sotto i riflettori c’è anche la porta, dove si è scelto di intervenire con decisione. Oltre all’arrivo di Milinkovic-Savic, chiamato a fare da vice ad Alex Meret, il Napoli ha investito anche su Mathias Ferrante. Ma le mosse non si fermano qui. Come riportato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri hanno chiuso anche per il giovane Francesco Lattisi, portiere classe 2006, destinato a difendere i pali della squadra Primavera.

Un’operazione che rientra perfettamente nella strategia del club: garantire affidabilità immediata e al tempo stesso coltivare talenti per il futuro. Da una parte c’è Milinkovic-Savic, garanzia di esperienza e solidità, pronto a intervenire all’occorrenza in prima squadra; dall’altra Lattisi, profilo giovane su cui puntare per una crescita graduale e strutturata.

In un contesto calcistico sempre più legato al risultato istantaneo, il Napoli dimostra una visione di ampio respiro. L’alternanza tra grandi acquisti e operazioni mirate per il vivaio riflette la volontà di costruire continuità, di programmare ricambi interni e di non dipendere esclusivamente dal mercato last minute. Una strategia che unisce presente e futuro, esperienza e potenziale, consolidando il progetto sportivo azzurro su basi solide e lungimiranti.