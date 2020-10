Di Marzio: “Contatti Juve-Fiorentina per Chiesa”. Paratici: “Attenti a quello che accade sul mercato”

La Juventus continua a trattare Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è il primo obiettivo per il reparto avanzato, ma ha una valutazione di mercato che si aggira sui 60 milioni di euro. Per abbassare le pretese e convincere la viola i bianconeri hanno provato ad inserire contropartite tecniche. Ecco gli aggiornamenti forniti dall’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

“Continuano i contatti tra Juventus e Fiorentina per Federico Chiesa. I bianconeri hanno proposto Rugani e De Sciglio come contropartite dell’affare ma i viola hanno detto no e hanno invece chiesto Demiral; anche in questo caso è arrivata una risposta negativa.

Si cerca comunque ancora di trovare una possibile quadra, con la Juve che spera in alternativa di cedere sia De Sciglio che Rugani, oltre, eventualmente a Douglas Costa, per monetizzare e presentarsi nuovamente dalla Fiorentina convincendola a cedere Chiesa con un’offerta solo cash, senza contropartite. I contatti proseguono, l’attaccante – che viene valutato circa 60 milioni tra prestito e riscatto – sarà un obiettivo concreto dei bianconeri fino all’ultimo giorno di mercato”.

Sulla questione si è espresso stamani anche il direttore sportivo della Juventus Paratici, intervenuto a margine della presentazione proprio del libro di Gianluca Di Marzio “Grand Hotel Calciomercato” . Ecco le parole:

“Chiesa? La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato”.