Di Marzio, il Napoli ha un’idea per il vice Di Lorenzo

Il Napoli guarda con attenzione al futuro e pianifica già le prossime mosse di calciomercato, consapevole della necessità di rinforzare una rosa chiamata a restare competitiva su più fronti. A fare il punto sulle strategie della dirigenza azzurra è stato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, intervenuto nell’edizione odierna del quotidiano Il Tempo. Le sue parole offrono uno spaccato chiaro delle priorità del club partenopeo, che intende muoversi con criterio, senza forzare operazioni non in linea con i parametri economici stabiliti.

Una delle questioni principali riguarda la corsia destra difensiva. Giovanni Di Lorenzo rappresenta da anni una certezza assoluta per il Napoli, sia dal punto di vista tecnico sia per leadership e continuità di rendimento. Proprio per questo, secondo Di Marzio, la società avverte l’esigenza di affiancargli un vice affidabile, o comunque un esterno capace di garantire un’alternativa credibile in quel reparto. L’obiettivo è evitare di sovraccaricare il capitano azzurro e mantenere alto il livello delle prestazioni anche in caso di rotazioni o assenze.

Tra i nomi monitorati dalla dirigenza spunta quello di Moris Valincic, esterno croato attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. Il profilo piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita, ma l’operazione appare complessa nel breve periodo. Come riferito da Di Marzio, il club croato valuta il cartellino del giocatore non meno di 18 milioni di euro, una cifra considerata elevata per un acquisto di gennaio, soprattutto per un ruolo che il Napoli intende rinforzare senza stravolgere gli equilibri finanziari.

Dal punto di vista tecnico, Valincic è un esterno moderno, dotato di buona spinta offensiva e di una discreta qualità nel cross. Abituato a giocare in un contesto come quello della Dinamo Zagabria, dove la pressione per vincere è costante, ha mostrato personalità e capacità di adattamento. In fase difensiva può ancora crescere, ma il potenziale è evidente: si tratta di un calciatore che unisce corsa, intensità e una buona lettura delle situazioni, qualità che si sposerebbero con il calcio propositivo del Napoli.

Proprio per questi motivi, l’idea Valincic resta sullo sfondo come possibile investimento estivo. A gennaio, salvo occasioni improvvise, è difficile che il Napoli affondi il colpo. Più probabile che se ne riparli a giugno, quando il mercato offrirà margini di manovra più ampi e la società potrà valutare con calma se puntare su un profilo giovane e costoso o se orientarsi verso soluzioni diverse.