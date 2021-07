Di Marzio (Sky Sport): “Su Locatelli si è mosso l’Arsenal, ma il giocatore aspetta la Juventus”

La Juventus insiste per Manuel Locatelli, il centrocampista del Sassuolo piace anche all’Arsenal, ma al momento la volontà è quella di aspettare i bianconeri. A riportare aggiornamenti sulla trattativa ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio in collegamento da Londra:

“In realtà per Locatelli l’Arsenal si è mosso anche durante l’Europeo proprio per cercare di anticipare la concorrenza e cercare di chiudere prima ancora che Locatelli facesse ancora meglio e si potessero inserire altre squadre.

La verità è che il giocatore vuole comunque aspettare la Juventus. Ha un debole per la Juve da quando era piccolo, il papà anche.

Quindi lui credo che aspetterà almeno l’incontro della settimana prossima tra Juventus e Sassuolo per capire la reale fattibilità dell’operazione. Cioè per capire se la Juventus riuscirà ad accontentare il Sassuolo come cifra e come formula e poi se così non dovesse essere deciderà Locatelli se valutare altre prospettive, o se invece rimanere a Sassuolo e aspettare che poi la Juve possa rilanciare magari nei giorni finali di calciomercato.

Però sicuramente nella testa di Locatelli oggi c’è la Juventus oltre che la finale dell’Europeo. Prima la finale dell’Europeo e poi la Juventus”. (Parole riportate da Tuttojuve.com).