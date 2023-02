Dia-Napoli, Il retroscena svelato dall’agente

La squadra di Spalletti continua ad inseguire il sogno scudetto. Il Napoli, infatti, domina ininterrottamente la classifica di Serie A viaggiando a 15 punti di vantaggio sull’Inter.

Gli occhi degli scout, però, sono sempre rivolti al mercato per non lasciarsi sfuggire importanti occasioni e per non farsi trovare impreparati quando a giugno alcune situazioni in uscita potrebbero essere riviste.

Un profilo interessate che è già stato preso in considerazione in passato dagli scout azzurri è quello di Boulaye Dia, attaccante della Salernitana.

A parlarne è stato l’agente del calciatore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Giuntoli mi ha chiesto di Dia? Mi ricordo che lo incontrai a Genova, ne abbiamo parlato ma lui non era ancora il giocatore di oggi. Loro poi presero Osimhen ma posso dire che Dia piaceva al Napoli“.