Dialogo tra Hojlund e Conte: maglia da titolare in bilico con Lukaku?

Secondo un’indiscrezione riportata da AreaNapoli.it, alla vigilia della sfida contro il Lecce in casa Napoli si è aperto un piccolo caso legato alle condizioni fisiche di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è stato infatti colpito da un attacco influenzale nei giorni scorsi, situazione che ha messo in dubbio la sua presenza dal primo minuto nel prossimo impegno di campionato.

L’allenatore azzurro Antonio Conte avrebbe voluto vederci chiaro prima di prendere una decisione definitiva. Durante l’ultimo confronto con il giocatore, il tecnico avrebbe chiesto direttamente a Hojlund se si sentisse pronto a scendere in campo nonostante i postumi dell’influenza che lo ha condizionato nel corso della settimana.

La risposta dell’attaccante, secondo quanto trapela, sarebbe stata netta e positiva. Hojlund avrebbe infatti rassicurato Conte sulle proprie condizioni, dichiarandosi pronto a guidare l’attacco del Napoli dal primo minuto nella gara contro il Lecce. Una disponibilità che avrebbe convinto lo staff tecnico a puntare comunque su di lui.

Questo non esclude però un possibile avvicendamento nel corso della partita. In panchina sarà infatti pronto Romelu Lukaku, che rappresenta una soluzione di grande peso offensivo nel caso in cui Hojlund dovesse accusare un calo fisico durante il match o se la partita dovesse richiedere maggiore presenza in area.

Novità anche a centrocampo: dal primo minuto tornerà titolare Zambo Anguissa, pronto a riprendere le chiavi della mediana azzurra. Scott McTominay, invece, non ha ancora recuperato completamente e dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, con Conte pronto a valutarne l’eventuale impiego a gara in corso.