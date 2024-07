Diana Del Bufalo, al centro delle polemiche insieme a Caccamo: “Cicciona di m*rda”

Nelle ultime ore a finire al centro della bufera sono stati Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. A far scoppiare la polemica sono state alcune chat condivise dalla cantante e che hanno fatto indignare il popolo del web.

“Cicciona di m*rda” – Dopo essersi conosciuti sul set di Che Dio ci aiuti, tra Diana e Cristiano è nata una profonda amicizia che dura fino ad oggi. Sempre molto attivi sui social, i due sono soliti condividere simpatici siparietti che gli hanno portato un gran numero di fan.

Nei giorni scorsi, però, Cristiano e Diana sono finiti al centro del polemiche. Il tutto ha avuto inizio dopo che l’ex concorrente di Amici ha condiviso nelle IG Stories lo scatto di un tiramisù. Da lì è iniziato lo scambio di messaggi che ha suscitato l’indignazione de

L’amico ha commentato con ironia: “Diana stiamo esagerando?”. Sempre con ironia, la Del Bufalo ha così risposto: “Ahahah si amo, sono una cicciona di m*rda. Lo so già. Non me lo dire“. Cristiano ha continuato scherzando: “Ok. Io voglio solo renderti consapevole. Poi mi puoi chiedere scusa. Io ti perdonerò”.

La conversazione è stata condivisa proprio da Diana, venendo presto duramente criticata dai fan. Nonostante i toni scherzosi dei due attori, in molti hanno criticato i termini utilizzati da loro, ritenendoli inappropriati. Una fetta di utenti, infatti, hanno sottolineato come i due, essendo personaggi pubblici, dovrebbero riflettere quando si tratta di temi delicati come quello del cibo.

Al momento nessuno dei due si è espresso al riguardo. Nonostante non abbiano commentato quanto accaduto, c’è chi si è schierato dalla loro parte, invitando gli altri a prendere le cose con più leggerezza.