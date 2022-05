Diana Del Bufalo, di nuovo fidanzata: “Pensavo che l’aveste capito!“

Dopo la rottura con Edoardo Tavassi, Diana Del Bufalo ha voltato pagina. A rivelarlo è stata proprio l’ex allieva di Amici, dichiarandosi fidanzata. Chi è il suo nuovo fidanzato?

“Pensavo che l’aveste capito!“ – Nei giorni scorsi la Del Bufalo ha organizzato una diretta Instagram insieme ad Emma De Longis. Durante la chiacchierata con l’amica, Diana ha rivelato di essere di nuovo impegnata. Davanti alle tantissime domande dei fan, curiosi di scoprire l’identità del fidanzato della ragazza, Emma ha risposto: “L’inglese”.

A chi si è riferita la De Longis? A rivelare alcune informazioni sul misterioso fidanzato è stato Veryinutilpeople:

“Questo è probabilmente un modo intimo per appellare, tra amiche, Benjamin Walsh. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 ed il 14 settembre il ragazzo si trovava a Roma, probabilmente in questa occasione ha conosciuto Diana. Poi il 30 settembre eccolo ancora in Italia, a Venezia e… Qualche settimana dopo compare sul suo profilo Instagram un video ricordo del Bel Paese in cui si vede anche un letto matrimoniale disfatto”.

Diana Del Bufalo non ha però voluto aggiungere ulteriori informazioni sulla sua storia d’amore, rivelando di non amare il gossip. L’attrice ha poi ammesso: “Ma perché, non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che l’aveste capito!“.