Diana del Bufalo finalmente innamorata: ecco chi è il suo nuovo fidanzato – FOTO

Addio Paolo, benvenuto Edoardo. Così la bella cantante e showgirl Diana del Bufalo volta pagina in amore e si tuffa senza remore tra le braccia del tenebroso Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, ex gieffina e ora influencer. Quattro anni, tanto era durata la relazione con l’attore e regista toscano Paolo Ruffini. Quattro anni che, a sentir la diretta interessata, sono stati quasi come una giostra, sempre alternando picchi di felicità assoluta a momenti di profondo abbattimento.

Ruffini, il tradimento e poi la vacanza

La decisione era arrivata alla scoperta del tradimento di lui con la modella Vanya Stone lasciando la ex allieva della scuola di “Amici“, sull’orlo della depressione. Per fortuna alla sua porta ha bussato il bell’ Edoardo che in poche settimane ha restituito alla ragazza il sorriso ormai smarrito. La vacanza alle Maldive deve aver fatto bene a Diana che, di ritorno in Italia ha trovato ad attenderla l’imprenditore romano, pronto a farla cadere tra le sue braccia.

Dapprima centellinate uscite e una verità sulla loro relazione sempre nascosta al grande pubblico, poi finalmente l’outing arrivato con paparazzate sempre più frequenti nelle notti capitoline dei due. Alla fine entrambi hanno dovuto cedere alla curiosità dei tanti fan e ammettere che sì, stavano insieme e nemmeno da così poco tempo. Anzi, durante un’intervista per il settimanale “Chi” la ragazza avrebbe poi confermato la love story con un dolce: “Sì, sono pazza d’amore per lui!” Click qui per le foto della coppia!

Ma chi è Edoardo Tavassi? I più informati parlano di lui come l’ombra alle spalle della frizzante e fumantina sorella Guendalina. I due, infatti, vivono quasi in simbiosi fin da piccoli ma la svolta mediatica dell’ex gieffina ha trasformato lui in manager e confidente. Ufficialmente dice di occuparsi di videomaking e doppiaggio. Entrato nella vita della Del Bufalo alla fine della relazione con Ruffini, Edoardo è stato presentato per le vacanze di Natale ai parenti di lei.