Dichiarazione shock di Ziliani

Negli ultimi giorni il giornalista Paolo Ziliani ha lasciato diverse dichiarazioni sul caos dei processi legati alla corte di giustizia sportiva. Il giornalista del Fatto Quotidiano continua a scagliarsi contro la Vecchia Signora riflettendo sul fatto che i quindici punti di penalizzazione sono anche pochi. Ma nello specifico questa volta Ziliani si è rivolto non solo ai tifosi juventini ma anche ai Doriani.

Sul social Twitter il giornalista sportivo ha commentato così tutta la situazione riguardante le plusvalenze: “Per i tifosi blucerchiati e bianconeri è un dolore, ma i tifosi degli altri club devono saperlo. E allora. Due squadre che lasceranno la serie A si conoscono già, sono Juventus e Sampdoria (penultima, attesa da un -2 e dal processo ai club succursali). Ne resta una. Così è.”

Un fulmine a ciel sereno quello lanciato da Ziliani su Twitter. Sembra esser così sicuro che il destino dei blucerchiati e dei bianconeri è già scritto. Sembra che i processi contro questi due club vadano in un’unica direzione, la più negativa possibile, quella della retrocessione in Serie B o addirittura in C. Mentre la Juve è sempre stato sotto inchiesta ora anche la Sampdoria sembra rischiare molto.

A dire il vero la situazione della Sampdoria non è mai stata rosea. Anche sul campo i doriani sono in piena zona retrocessione. I punti dei blucerchiati potrebbero peggiorare in vista di una penalizzazione di 2 punti che li manderebbe addirittura sotto alla Cremonese in questo momento ultima. La distanza dall’ultimo posto salvezza passerebbe dai 9 punti di questo momento a ben 11. Da recuperare in 18 partite non un impresa semplice. I 2 punti di penalizzazione verrebbero comminati qualora entro il 16 febbraio la società non pagasse gli stipendi arretrati.

Ma con queste indagini in realtà anche altre squadre potrebbero avere delle dure sanzioni. Le penalizzazioni sembrano espandersi a macchio d’olio ed ecco che non ci resta che aspettare come finirà questo caos in quest’anno di Serie A.