Dieci idee regalo dell’ultimo minuto utili e pratiche

Le feste si avvicina e ormai è corsa all’ultimo minuto per trovare i regali per amici e parenti. Purtroppo, capita ogni anni di ricevere una sfilza di regali inutili, ninnoli di pochissima utilità e gadget dalla dubbia praticità. Fare un regalo che sia davvero utile non è però così difficile come potrebbe sembrare. Di seguito, ecco le 10 migliori idee regalo davvero utili per Natale.

La chiavetta USB

È sempre utile avere una chiavetta USB. È un regalo che cosata poco e facilissimo da trovare in qualsiasi negozio senza a vere a che fare con gli spedizionieri. I supporti di memoria sono tornano sempre utili in tante situazioni diverse: per trasportare i file di lavoro, per caricare la musica preferita in auto, per scambiare file e documenti.

La borraccia termica

Le borracce termiche in acciaio inox Spice sono un prodotto dalle ottime caratteristiche. L’acciaio inox è iper resistente, non si rovina, sopporta gli urti, non è attaccato dalle muffe e non assorbe gli odori. Spice borracce acciaio inox è in grado di mantenere al caldo un liquido per lungo tempo, addirittura per 24 ore. Allo stesso modo, mantiene le bibite al fresco. Diventa quindi una soluzione ideale per portare con sé le bevande preferite con un occhio anche alle sostenibilità ambientale, evitando bottigliette di plastica. Perfetto anche per chi ama l’outdoor.

Lo spazzolino elettrico

Lo spazzolino elettrico rappresenta un regalo bello e pratico. costa un po’ di più ma è molto apprezzato da chi lo riceve. È un’idea ottima anche per i bambini che troveranno più divertente d’ora in avanti lavarsi i denti.

Il diffusore di aromi

Per una casa profumata di fresco, il diffusore di aromi è perfetto. Ci sono tantissimo modelli in circolazione da quelli in cui inserire la candelina fino a quelli più tecnologici con cromoterapia.

La stampante per lo smartphone

Tutti sullo smartphone anno una serie di fotografie che rischiano di andare perse dato che restano solo digitali. Ci sono delle piccole stampanti wireless che si collegano ai device per avere una copia tangibile delle foto più belle delle vacanze, del Natale, degli amici, dei momenti di relax etc.

La coperta elettrica

Per chi ha sempre freddo, una coperta elettrica che si scalda è una vero sogno. Basta attaccarla alla presa e si scalda in un attimo. Le migliori sul mercato permettono di impostare le temperatura e si spengono da sole impostando il timer. In alternativa, il plaid con le maniche è un’idea carina e dal costo più ridotto.

L’involucro in cera d’api

Per sostituire la pellicola trasparente per alimenti, oggi ci sono gli involucri biologici e riutilizzabili in cera d’api. Per dire per sempre addio al film trasparente in plastica, basta adottare questi tessuti plasmabili e impermeabili.

Le cuffie o auricolari wireless

Altro regalo tecnologico di grande utilità sono le cuffie wireless da collegare a telefono, smart tv, consolle, computer. In alternativa, gli auricolari sono ancora più comodi grazie a dimensioni davvero ridottissime.