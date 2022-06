Dieci modi di usare i taralli in cucina

Ha origini antichissime eppure è sempre attuale. Mangiato da viandanti in attesa di fermarsi in una locanda, oggi è uno spezzafame che puoi trovare in una borsetta o in uno zaino, sempre a portata di mano. Non solo: il tarallo è ingrediente prezioso in molte cucine stellate. Classico o dai gusti inusuali, ecco dieci proposte culinarie per esaltarlo nella sua versatilità.

Apri stomaco

In una ciotola rustica oppure su un elegante piattino, i taralli fanno sempre bella mostra di sé ovunque ci sia convivialità. Un’ottima chiave di ingresso alla bontà delle pietanze da voi preparate è data dai taralli lunghi con semi di finocchio della linea Fatti a mano che fanno rivivere la paziente bravura dei maestri panettieri.

Vellutata di piselli con crumble ai taralli

Per dare vivacità a una pietanza che coccola il vostro palato, adornate la vellutata di verdure e ortaggi con un crumble di taralli. O interi o sminuzzati, tostateli in olio e un velo di peperoncino.

Spaghetti aglio, olio e taralli

Piatto semplice, che tutti sanno preparare. Il classico della cucina napoletana si può rivestire anche di granella di taralli al Gusto Mediterraneo della linea tradizionale Fiore di Puglia. Sminuzzate i taralli e tostateli in olio, aglio e peperoncino. Nel composto, aggiungete gli spaghetti cotti al dente e mantecate con l’acqua di cottura.

Insalata di pasta con tonno e taralli

A pranzo o a cena, delizierete gli ospiti con un piatto fresco e croccante. Lessate al dente pasta rigata o fusilli; scolate e aggiungetevi tonno – sgocciolato o naturale – taralli sbriciolati e tostati in olio e peperoncino. Mescolate tutto in una insalatiera e lasciate riposare qualche ora in frigorifero. Per un piatto più ricco, aggiungete uova sode, verdure o erbe aromatiche.

Al posto del pane vecchio per la panzanella

Per una panzanella crunchy, sostituite il pane raffermo con gli Intrecci della linea A mano di Fiore di Puglia. Riduceteli a pezzi grossolani e aggiungeteli all’insalata di cipolle, pomodori, sedano e odoroso basilico. Irrorate l’insalata di olio Evo e lasciate riposare per qualche minuto, in modo che i taralli assorbano il saporito sughetto.

Panatura per cordon bleu

Quando preparate i cordon bleu, tanto amati da adulti e bambini, sostituite il pangrattato con granella di taralli. Farcite metà di fettine di carne di vitello con prosciutto e scamorza; coprite con l’altra metà e sigillate bene i bordi. Immergete i cordon bleu nell’uovo sbattuto e tuffateli nei taralli sbriciolati, magari quelli alle olive della Linea Tradizionale. Cuocete in forno a 200°C per 25 minuti oppure friggete per 10-12 minuti fino a rendere dorati i fagottini.

Altro che Panko! Prova i gamberi croccanti ai taralli e pistacchi

Rivisitazione del panatura del Sol Levante. Pulite e sgusciate 10 gamberi, mantenendo soltanto la coda; passateli sotto l’acqua fredda e asciugateli con carta assorbente. Tuffateli nell’uovo sbattuto e immergeteli in un trito di taralli, magari al peperoncino, e pistacchi. Tuffate i gamberetti rivestiti di tarallo in bollente olio di semi e friggeteli per pochi minuti. Serviteli con una salsa.

Gratinatura al tarallo per cozze ambiziose

Piatto mediterraneo, acquista un tocco in più se sostituirete il pangrattato con la granella di taralli al peperoncino. Pulite le cozze, eliminando la barba, e apritele con un coltellino. Sistematele in una teglia capiente e bassa e, con un cucchiaio, distribuite il composto di taralli tritati, olio e prezzemolo. Fate cuocere per 10 minuti in forno statico o grill, a 200°C.

Funzionano anche come ripieno per calamari

Molto presenti nella cucina barese sono i calamari ripieni, cotti in padella con sugo di pomodoro fresco aromatizzato all’aglio. La rivisitazione è nella farcitura: non il pangrattato, ma un trito di taralli, cipolle, olive e friarielli. Cucinate tutto per 20 minuti.

Mini cheesecake ai taralli, ricotta e pomodori secchi

Belle da vedere e buone da mangiare. Sono le mini cheesecake salate che delizieranno gli ospiti di un aperitivo o un buffet. In un mixer mettete taralli e burro fuso; tritate e versate il composto sul fondo dei bicchieri creando uno strato di circa 1,5 cm. Mettete tutto in frigorifero e fate riposare. In una ciotola, nel frattempo, mescolate ricotta, scorza di limone, timo, sale e pepe. Distribuite la crema nei bicchieri che rimetterete in frigo. Nel mixer trasformate in salsa pomodori secchi sott’olio, capperi e tabasco. Il composto sarà spalmato sulla superficie della piccola torta salata.