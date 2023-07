Diego Demme verso un club di Bundesliga

La società partenopea sta preparando al meglio la rosa per la prossima stagione di Serie A. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta facendo particolare attenzione per i colpi in entrata. Il mercato dovrebbe regalare a mister Rudi Garcia un difensore centrale, una mezz’ala ed un’ala destra. Ma occhio anche al mercato in uscita, per ora è partito Kim Min-Jae ma non sarà l’unico.

Il prossimo calciatore che potrebbe salutare la città di Napoli è Diego Demme. Il centrocampista tedesco viene da una stagione dove è stato poco utilizzato con il tecnico Luciano Spalletti ed inoltre il suo contratto è in scadenza nel 2024, ciò fa pensare che il calciatore dirà addio agli azzurri già in questa finestra di mercato. Su di lui ci sono due club di Bundesliga.

Secondo quanto riportato da TMW, su Diego Demme ci sono due club in Germania pronti a fare un’offerta al Napoli. Le squadre in questione sono l’Hertha Berlino, che sembra avere anche già un accordo con il calciatore tedesco, e l’Augsburg. Sembrerebbe che la destinazione Hertha vada più che bene al mediano ex Stoccarda, l’unica cosa che resta da fare è trovare l’accordo tra i due club. Rudi Garcia però prima di dare via libera all’operazione vorrebbe avere in squadra già una valida alternativa in quel ruolo.

Lobotka in quella posizione quest’anno è stato straordinario. Il calciatore slovacco ha giocato una grande stagione diventando il metronomo del Napoli. Grazie alle sue prestazioni sopra le aspettative, il tedesco Diego Demme non è riuscito a ritagliarsi molto spazio.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino” però ci potrebbe essere anche una trattativa con un club di Serie A. Difatti si parla di un possibile scambio con la Fiorentina Demme-Castrovilli. Il centrocampista italiano sarebbe un’ottima alternativa a Zielinski ma con il suo arrivo lascerebbe vuoto il posto da vice Lobotka.