Diego Llorente continua a piacere al Paris Saint Germain

Nella ricerca di un terzino, il club francese, che ha già in mano Lucas Beraldo, sta esplorando diverse strade, tra cui quella complicata che porta a Dayot Upamecano. Inoltre, i dirigenti parigini stanno facendo progressi sulla questione di Diego Llorente. Secondo le nostre ultime informazioni, anche la Roma è pronta a rompere l’accordo di prestito del giocatore spagnolo se dovesse servire

Dopo aver ingaggiato Lucas Beraldo e in attesa del probabile arrivo di Gabriel Moscardo, il PSG segue con attenzione il mercato dei trasferimenti. In quest’ottica, i vertici parigini non hanno mai nascosto l’intenzione di rinforzare il settore difensivo. Se la pista che porta a Dayot Upamecano sembra compromessa, si è aperto un altro caso: Diego Llorente. 30 anni e sotto contratto con il Leeds fino al 2026, il centravanti spagnolo è in prestito alla Roma dal gennaio 2023.

Se di recente vi abbiamo rivelato l’interesse dei campioni di Francia in carica, ora possiamo informarvi che l’entourage del giocatore sta spingendo per interrompere il suo prestito con i giallorossi. Secondo le nostre informazioni, il club italiano non è contrario a questa opzione, ma vuole prima trovare un sostituto a basso costo. Dal canto suo, il Leeds United non dovrebbe opporsi a questa operazione. Dopo aver fatto 16 presenze in Serie A dall’inizio della stagione, il giocatore è ancora deciso a trasferirsi, in un momento in cui anche Jose Mourinho non è contrario all’idea di separarsi da lui quest’inverno.

Il percorso sarà presto chiaro per il PSG

Internazionale di Spagna in dieci occasioni, conosce bene Luis Enrique, attualmente responsabile della panchina parigina. Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nelle prossime ore, soprattutto perché l’ex allenatore del Barcellona apprezza particolarmente il suo profilo. Formatosi al Real Madrid prima di essere ceduto in prestito al Malaga, il centrale destro alto 186 cm si è infine accasato nel luglio 2017 alla Real Sociedad, futura rivale del PSG sulla scena europea.

Dopo tre stagioni nel club basco, Llorente è passato al Leeds United per un assegno di 20 milioni di euro. Ceduto in prestito alla Roma nel gennaio 2023, ha ora un valore di mercato stimato in 8 milioni di euro (secondo il sito specializzato Transfermarkt) e potrebbe quindi accettare una nuova sfida. Questa volta in Francia e precisamente nella prestigiosa squadra guidata da Luis Enrique.