Dietro al COVID-19 ci sarebbe Satana, parla Don Livio Fanzaga

Mentre medici e virologi si accingono a contenere il coronavirus, una teoria sulle sue origini nasce nello studio di Radio Maria. Dietro al COVID-19 ci sarebbe niente meno che Satana in persona. Dopotutto chi altri potrebbe essere così malvagio da scatenare una pandemia sul mondo? Niente incidenti o imprevisti quindi, secondo Don Livio Fanzaga si tratta di un vero e proprio complotto.

L’IPOTESI DI FANZAGA – Se di questi tempi le idee complottiste non mancano, quella di Fanzaga è particolarmente intrigante. Infatti sostiene che le misure preventive del Governo facciano parte di un piano ben congegnato per sottomettere il mondo entro il 2021. Ecco cosa dichiara.

«A livello religioso si è già detto che la pandemia non viene da Dio. Dal punto di vista umano non si è voluto approfondire da dove venga, questa epidemia. Ho insistito sul fatto che la Cina abbia testato un’arma tecnobiologica, che sarebbe proibita, ma la Cina non ha firmato la Convenzione di Ginevra».

Dietro al COVID-19 ci sarebbe quindi: «[…] un progetto che io ho sempre attribuito al demonio, che agisce attraverso menti criminali che l’hanno realizzato con uno scopo ben preciso: creare un passaggio repentino, dopo la preparazione ideologica, politica e mass mediatica, per un colpo di Stato sanitario o massmediatico – Un progetto il cui scopo è ovviamente – […] fiaccare l’umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica […]».

L’OBBIETTIVO DEL PIANO – Il tutto sarebbe quindi volto ad una sola cosa, un mondo senza Dio. Infatti il Don prosegue affermando che: «L’obiettivo è quello di costruire un mondo nuovo senza Dio. Il mondo di Satana. Dove saremmo tutti degli zombie. È un progetto, non una cosa campata per aria. Vorrebbero realizzarlo entro il 2021, a mio parere». E in tal senso la vittoria di Joe Biden negli Stati Uniti sarebbe: «la ciliegina sulla torta». L’ennesima prova, secondo Fanzaga, di un complotto di Satana contro Dio.