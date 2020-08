Differenza tra Blockchain e Database convenzionale

Quando sei interessato a saperne di più su Blockchain, troverai spesso questa tecnologia rispetto a un database. I motivi di interesse possono variare da quelli semplicemente curiosi di avere interesse a ottenere l’esperienza delle transazioni digitali in modo rapido, economico e pratico. Ciò che è chiaro, Blockchain e Database sono spesso collegati, anche se presentano sottili differenze.

Soprattutto per i principianti nel campo del business digitale, non essere ancora immediatamente confuso per capire cos’è Blockchain. Perché in questo articolo, ti aiuteremo a capire la relazione e le differenze tra Blockchain e Database. Anche con questa spiegazione, si spera che emergerà una comprensione e un’applicazione complete della Blockchain.

Che cosa è Blockchain?

La migliore definizione per Blockchain è una tecnologia di contabilità distribuita. Satoshi Nakamoto è stata la prima persona o gruppo o istituzione a presentarlo al pubblico segnato dall’apparizione di Bitcoin nel 2009. Quando Bitcoin è diventato una valuta digitale, Blockchain ha iniziato ad attirare l’attenzione del pubblico virtuale sulle grandi classi aziendali.

In effetti, sin dal suo inizio, Bitcoin è diventato il più popolare nella competizione di criptovaluta. Con la tecnologia blockchain, questa valuta rende possibili tutte le transazioni digitali senza intermediari bancari, rendendole più facili e sicure. Ciò è dovuto all’uso di registri distribuiti che consentono a chiunque di accedere alla registrazione delle operazioni, anche detta decentralizzata, oltre a creare una rete sicura, difficile da hackerare e integrata nella natura.

Come funziona Blockchain

Blockchain supporta il funzionamento regolare e trasparente delle transazioni digitali aderendo a tre principi di funzionamento, ovvero decentralizzazione, trasparenza e regolamento. Ad esempio, in un accordo digitale, invio di informazioni da un partner a un altro. L'acquisto deve essere convalidato utilizzando un algoritmo di consenso.

Blockchain, in questo caso, ha il compito di registrare tutte le transazioni che sono state convalidate in un blocco e quindi integrate in una catena di blocchi incorporati. Blockchain registra solo risultati di transazione validi; gli alias non possono essere modificati. I principi di trasparenza e decentralizzazione consentono a blockchain di essere accessibili, tracciati e verificati da chiunque.

Differenza tra Blockchain e Database

Dopo aver compreso la blockchain, andiamo a scoprire il database. In questo modo, possiamo immediatamente confrontare i due e vedere la differenza tra i due.

Se la blockchain è chiunque possa accedere ad alias decentralizzato, Database è l’opposto. È un libro mastro centralizzato e può essere consultato ed eseguito solo da amministratori specializzati. Il database mostra anche diverse funzionalità uniche in modo che noi, come consumatori, comprendiamo facilmente la lettura o la scrittura dei dati.

Ma ovviamente, non tutti possono leggere e scrivere database con noncuranza, perché devono prima ottenere l’autorizzazione dall’amministratore. I database detenuti da un’autorità centralizzata di solito memorizzano molte copie dei dati per la sicurezza della gestione del server. La copia dei dati è essenziale perché i dati memorizzati sono vulnerabili ai danni. Un altro rischio derivante dal database è che i dati sono suscettibili di modifiche se l’amministratore è debole in termini di sicurezza.

Confronta blockchain e database

Per confrontare più chiaramente blockchain e database, vediamo come funziona. I database si basano su strutture di dati per archiviare informazioni. I dati memorizzati possono essere interrogati utilizzando un linguaggio di query selezionato chiamato Structured Query Language (SQL). I database si affidano da tempo a diverse aziende moderne per supportare milioni di record essenziali.

Il database ha anche una lunga storia, a partire dal sistema di gerarchia dei file. Ma questo sistema ha un grave limite perché c’è un miglioramento del sistema nel modello relazionale. Questo modello consente al proprietario di lavorare contemporaneamente con database diversi. Diversi sistemi di gestione del database sono anche implementati in modo che il loro utilizzo sia sempre attivo.

Tipi di blockchain

Esistono vari tipi di blockchain. Uno che è spesso equiparato ai database è una blockchain privata. Questo è un tipo di blockchain utilizzato da alcuni gruppi. Ciò significa che anche se è decentralizzato, è possibile accedervi solo da determinate persone. Entrambi sono simili ma rimangono diversi. Database e Blockchain privati sono ugualmente limitati in termini di accesso. La partecipazione è possibile solo se è stata autorizzata dall’amministratore. Ma i due sono chiaramente diversi dai seguenti criteri.