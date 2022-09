Differenze tra power station portatile e generatore tradizionale: quale scegliere

Il miglior alleato per il campeggio ma anche per alimentare la propria abitazione è la power station portatile. Sono dei generatori alimentati a batteria che consentono di mantenere sempre carica la propria attrezzatura sia che si tratti di dispositivi elettronici come frigoriferi, quindi presenti in casa, sia che si tratti di smartphone o laptop; quindi, tutti quei dispositivi che ci accompagnano ovunque al di fuori delle quattro mura della propria abitazione.

Power station portatile: caratteristiche

Soffermiamoci sulle caratteristiche principali di una power station portatile. Sono, appunto, portatili perché si possono trasportare ovunque, il tutto è reso più agevole grazie alla presenza di un manico; si possono ricaricare da fonti rinnovabili, questo le rende ecosostenibili; si possono utilizzare, come già detto, sia all’interno e sia all’esterno; per ultimo, ma non meno importante, hanno la ricarica più veloce tra i dispositivi presente sul mercato. Quest’ultimo punto varierà in base al modello che si andrà a scegliere, ma tutti garantiscono il raggiungimento dell’80% nel minor tempo possibile.

Differenze tra una power station portatile e un generatore tradizionale

I generatori tradizionali, ovvero quelli a carburante, si differenziano innanzitutto per l’elemento principale che richiedono per funzionare; infatti, questi utilizzano il carburante rispetto alle power station portatili che utilizzano la batteria. Diversi modi di ricarica che fanno posizionare sul podio della prevenzione dei pericoli quelle portatili, risultano sicure soprattutto se utilizzate all’interno di luoghi chiusi, grazie anche al sistema di gestione della batteria che regola la tensione, la temperatura e la corrente, evitando in questo modo surriscaldamenti.

I generatori a carburante sono più ingombranti e rumorosi. Le power station, invece, sono più compatte e comode. Sono state progettate per essere trasportate sia con il manico oppure tramite un’apposita ruota. Sono facilmente posizionabili senza occupare troppo spazio, quindi non arrecano alcun tipo di fastidio anche quando contemporaneamente si stanno ricaricando più dispositivi; infatti, in situazioni di questo tipo è più facile che si crei caos tra cavi e dispositivi, con le power station portatili tutto è più ordinato.

Queste sono anche silenziose, motivo per cui si rendono i generatori migliori da utilizzare all’aperto, ad esempio quando si è in campeggio per non arrecare disturbo a chi è accanto; oppure anche nella propria abitazione. Nonostante stiano alimentando dei dispositivi energivori, non emetteranno rumori fastidiosi e insistenti.

Un’altra differenza è proprio questa: una power station portatile può far funzionare anche un frigorifero; bisognerà scegliere solo il modello più adatto che sarà in grado di erogare energia a sufficienza. In questo modo anche il proprio dispositivo domestico è al sicuro e continuerà a funzionare senza interruzioni.

Quindi, in conclusione, fino ad ora abbiamo esposto alcune differenze e, di conseguenza, caratteristiche di questi fantastici prodotti; la scelta dovrà basarsi sulle proprie necessità, anche la più esigente potrà essere soddisfatta. A prescindere, ogni power station portatile risulta una soluzione valida in caso di emergenza, se dovesse avvenire un’interruzione di corrente; in caso di ricarica dei dispositivi all’aperto, etc. Hanno anche il vantaggio di essere di facile utilizzo, anche i meno esperti riusciranno a metterle in funzione immediatamente; basterà, infatti, premere un pulsante e il generatore inizierà il suo lavoro.

Modelli power station portatile: serie Delta

Tra le power station portatili, si posiziona sul podio la Delta Pro. Ha ottenuto il riconoscimento come “best invention 2021” per delle caratteristiche introvabili all’interno di altri prodotti analoghi sul mercato, motivo per cui è riuscita a collocarsi come leader nel settore. Vediamo un po’ di specifiche tecniche, questo prodotto sarebbe in grado di presentarsi da solo, basti leggere la scheda tecnica. È innanzitutto una batteria portatile per uso domestico, dotata di una capacità di 3,6 kWh espandibile fino a 25 kWh. Non solo, si potrà anche integrare, tramite il pannello Smart Home, direttamente con i circuiti domestici. Grazie a questa combinazione si potrà utilizzare questa power station portatile anche per fornire energia di riserva alla rete domestica.

La Delta Pro non teme alcun dispositivo e non ha rivali nel campo; infatti, con 3600 W riesce ad alimentare elettrodomestici energivori, come asciugatrici, frigoriferi, etc. Però, se dovesse rendersi necessaria maggiore potenza, questa power station può essere abbinata ad un’altra unità, collaborare con quest’ultima e sprigionare una potenza di 7200 W tramite il pannello Smart Home.

Una caratteristica estremamente importante che rende questo prodotto uno strumento indispensabile è la possibilità di poter essere ricaricata tramite ben 6 metodi, tra questi quello più innovativo è la possibilità di caricarla in una stazione per veicoli elettrici. Sempre più sostenibile, sempre più all’avanguardia.

Delta Max

La power station Delta Max è grande sia nelle dimensioni ma anche nella potenza che riesce a sprigionare. È perfetta come alimentatore di emergenza per la rete domestica grazie alla possibilità di espansione fino a 6 kWh tramite apposite batterie supplementari intelligenti. La propria casa è al sicuro con una power station di questo tipo.

È il generatore solare per eccellenza, si avrà sempre energia a disposizione. Infatti, la Delta Max è stata pensata e realizzata per poter essere collegata con un massimo di 2 pannelli solari da 400 W, prodotti sempre dalla stessa casa della power station, in questo modo si potrà fornire una velocità di ricarica fino a un massimo di 880 W. Grazie al suo essere “maxi”, soprattutto per specifiche tecniche, si avrà la possibilità di gestire con facilità dispositivi fino a 3000 W tramite la tecnologia X-Boost, come elettrodomestici di grandi dimensioni presenti nelle proprie abitazioni, ad esempio asciugatrici, frigoriferi, etc.

Delta mini

Per accontentare tutti coloro che hanno bisogno di energia ma non hanno proprio intenzione di rinunciare alla leggerezza e alla maneggevolezza, in casa Delta possiamo trovare la “mini”, piccola però solo nelle dimensioni. Infatti, grazie all’uscita di ben 1400 W riuscirà a gestire facilmente il 90% dei propri elettrodomestici. Inoltre, se pur abbia un corpo così piccolo, riuscirà ad alimentare fino a 9 dispositivi grazie al suo design in cui è presente un’ampia gamma di prese a muro, USB e CC. Anche per il prodotto più piccolo della famiglia Delta non si rinuncia alla tecnologia X-Stream che consentirà alla power station di ricaricarsi da 3 a 4 volte più velocemente rispetto ad altri prodotti omologhi.